شاهد… تشييع قتلى حزب الله في الغارة الاسرائيلة في “مقام السيدة زينب”

كتب امير فتحي في الأحد 25 أغسطس 2019 12:51 مساءً - نشرت إسراء ألفاس، الاعلامية العاملة في قناة المنار التابعة لحزب الله، عبر حسابها على تويتر فيديو أرفقته بعبارة : “الشهيدان حسن زبيب وياسر ضاهر في وداعهما الأخير لمقام السيدة زينب”.
وكان المرصد السوري قد أعلن في وقت سابق ان الغارات التي نفذتها اسرائيل ليلاً في محيط دمشق وقالت إنها استهدفت مواقع تابعة لقوات إيرانية ومجموعات موالية لها، تسببت بمصرع مقاتلين اثنين من “حزب الله” وثالث إيراني، وفق المرصد السوري.
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