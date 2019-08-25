” الحب لا يعرف المستحيل ” .. قصة الفتاة ذو ال 27 عاما والرجل ذو ال 83 عاما كللت بالزواج

كتب امير فتحي في الأحد 25 أغسطس 2019 12:51 مساءً - ذكرت الصحف الإندونيسية في تقريرا لها خلال الإسبوع الماضي عن قصة حب جمعت بين فتاة تبلغ من العمر 27 عاما ورجلا يبلغ من العمر 83 عاما وتكللت بالزواج .

ونشر التقرير أن الفتاة التي تدعى ” نورايني ” قد وقعت في حب ” سوديرغو ” منذ أول مرة رأته فيها في يوليو الماضي في منزله في ” ديسا جاتيلابا ” بمقاطعة غاوا الوسطى عندما رافقت الفتاة والديها في زيارته لطلب المشورة .

وقالت نورايني : ” كنت أختلق الأعذار من أجل زيارة سوديرغو رغم أن الرجل لم يكن يظهر أي مشاعر تجاهي ” .

وكشف سوديرغو إنه لم يكن يفكر في وجود علاقة رومانسية بسبب تقدمه في السن .. ومع ذلك لم يتمكن من مقاومة الحب وبعد اعترافه بمشاعره لنورايني طلب منها الزواج منه والتي قبلت على الفور كما وافقت عائلتها .

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كما تحدث أبناء سوديرغو عن عدم اقتناعهم بمثل هذا النوع من الارتباط وإنهم كانوا مصممون على معرفة الأسباب وراء رغبة الفتاة في الارتباط برجل في عمر جدها بدلا من أن تبحث عن زوج يناسب سنها .

إلا أنهم اضطروا إلى الاستسلام للأمر الواقع والموافقة على الزواج بعد ان رأوا إصرار الفتاة على الزواج من والدهم .