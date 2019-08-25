الفلكلور الصيني يخطف أنظار جمهور مهرجان "القلعة" بالقاهرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جذبت فرقة صينية أنظار جمهور مهرجان القلعة الدولي الذي تحتضنه العاصمة المصرية القاهرة، وقدمت عروضا رائعة تحمل الطابع المميز لشرق آسيا وسط تفاعل الحضور.

وشاركت فرقة "تشيان جو" للفنون الشعبية الصينية، السبت، ضمن فقرات الليلة السابعة من برنامج المهرجان الذي يقام في ساحة قلعة صلاح الدين بالعاصمة القاهرة.

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خلال الحفل ذاته، قدم "سداسي شرارة" بقيادة عازف الكمان الدكتور حسن شرارة، مجموعة من مؤلفات الموسيقار الراحل عطية شرارة المفعمة بالروح المصرية، منها: "موسيقى توحة"، "ليالي القاهرة"، "ليالي الإسكندرية"، "رقصة إسكندراني" و"ليالي المنصور"، إلى جانب لحن "ألف ليلة وليلة" للموسيقار الراحل بليغ حمدي.



واختتم الليلة الفنية المطرب المصري الشاب أحمد جمال، الذي قدم مجموعة من متنوعه من أغنياته الحديثة وأخرى قديمة، منها: "اضحكي"، "ليلة"، "على المزيكا"، "توكلنا على الله"، "النسيان"، "نشيد العاشقين"، "هوى يا هوى" و"حالة نادرة"، إلى جانب أغنيات وردة "مالي بالأحزان"، وسيد مكاوي "حلوين من يومنا"، ومحمد فوزي "أي والله".



