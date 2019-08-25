هذه هدية علي الخوار لنادي العين الرياضي

كما عوّدنا القطب العيناوي وعضو مجلس الشرف في نادي العين الشاعر علي الخوار في كل عام، ومع بداية الموسم الرياضي لنادي العين تقديم أغنية جديدة يهديها إلى نادي وجمهور البنفسج.

ها هو اليوم يعلن عن تنفيذ أغنية جديدة بعنوان “العين راس” وأنه سوف يهديها إلى الأمة العيناوية وعشاق نادي العين بمناسبة الموسم الجديد، وسوف تطلق من خلال “قناة العين الفضائية” التي تم اطلاقها قبل بضعة أسابيع، وهي التي سوف تقوم بتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب وبثها عبر شاشتها.

“العين راس” قصيدة تتغنى بإنجازات نادي العين على الصعيد المحلي والآسيوي والعالمي، خصوصاً وأنه حقق في الموسم الماضي لقب وصيف العالم في بطولة العالم للأندية الأبطال خلف نادي ريال مدريد الذي حقق البطولة.

Advertisements

ويقول مطلع الأغنية:

ما نطلـب الاّ الراس .. ما دامنا راس/عينٍ على الدوري وعينٍ على الكاس/ وانت (الزعــيم) المنفــرد بالزعامه/ نهواك عز .. وتفتخر باسمك الناس / يا ثاني العالم .. بك الوصف يحتار/في كل محفـل تهتف باسمك الدار/والآسيويه نلتها .. بعــزم .. واصرار/وانت بسما مجد الإمــارات نبراس

كلمات الأغنية صيغت باحترافية الشاعر المحب لناديه ولرياضة كرة القدم على وجه العموم، وتغنت بإنجازات هذا النادي الذي رفع كؤوس البطولات المحلية والإقليمية وحقق أفضل الإنجازات على صعيد الأندية الإماراتية حتى بات يلقب في الأمارات بـ “الزعيم”.

“العين راس” كتب كلماتها الشاعر علي الخوار ولحنها الملحن المبدع عادل عبدالله ووزعها موسيقياً الفنان أحمد الرصوان، وتغنى بها صوت الإمارات الفنان عيضه المنهالي، وقام بمكساجها مهندس الصوت المعروف حسين بركات، علماً أن هذه الأغنية من إنتاج شركة الخوار للإنتاج الفني بإدارة إنتاج مميزة من الأستاذ علاء فياض ومن إشراف الشاعر علي الخوار نفسه.