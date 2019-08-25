مروة ناجي تستكمل نجاح “حبيت من قلبي” بسلسلة من الحفلات

أحيت الفنانة مروة ناجى ليلة من ليالي المهرجان الصيفي في دار أوبرا الاسكندرية على مسرح سيد درويش بمصاحبة فرقة المايسترو الدكتور علاء ياسين برئاسة د. مجدي صابر.

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حيث قدمت “ناجي” باقة من أجمل أغنيات زمن الفن الجميل وأشعلت الحفل بأدائها الذي جعل الجمهور يشاركها الغناء في معظم الأغاني التي غنتها ومنها أغنية “ألف ليلة وليلة” لكوكب الشرق أم كلثوم ، “يا إسكندرية ” وهي من أغاني “مروة” والتي قامت بغنائها على المسرح للمرة الأولى، حيث تفاعل الجمهورمع الأغنية بصورة كبيرة، وغنت ايضًا (الجاني بعد يومين، حلوة يا بلدي، سهر الليالى أما براوة) وختمت الفاصل الأول من الحفل بأغنية “حبيت من قلبي” والتي تعرض لها حاليًا على العديد من القنوات الفضائية من إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.

وأستكملت الفنانة مروة ناجي الحفل بغناء مجموعة من الأغاني خلال الجزء الثاني من الحفل، حيث غنت “برضاك يا خالقي” بناء على رغبة الجمهور خاصة انها أشتهرت بها عند ظهورها للمرة الأولى في برنامج “ذا فويس”، وغنت أيضا “وحياتك يا حبيبى”، “التوبة”، “حرمت أحبك”، “قلبي دليلي” و”أنت عمري”.

يذكر أن الفنانة مروة ناجي تعيش حاليًا حالة من النشاط الفني من خلال تقديم العديد من حفلات الصيف، حيث أحيت مؤخرًا حفلاً فنياً ضخماً في “محكى القلعة” بالقاهرة ضمن فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان القلعة , كما إحتفلت مؤخرا مع جمهورها بتخطى أحدث أغنياتها “حبيت من قلبي” حاجز الثلاثة ملايين مشاهدة وذلك خلال فترة وجيزة من طرح الكليب الذي وقعه المخرج المتميز فادي حداد ومن انتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.