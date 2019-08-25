مبقاش سر لـ اصالة تحقق 4 ملايين مشاهدة في عدة أيام

حققت أغنية مبقاش سر لـ اصالة 4 ملايين مشاهدة عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، بعد مرور أيام على طرح من ألبومها الجديد "في قربك".

أغنية مبقاش سر لـ أصالة من كلمات أمير طعيمة، ألحان أحمد زعيم وتوزيع فهد.

وتتعاون أصالة نصري في هذا الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أحمد زعيم، وأمير طعيمة، وعمرو المصري، وعمر عادل، وأحمد مصطفى، وغيرهم.

وحققت أصالة نصري نجاحا كبيرا في أغنية "بنت أكابر" والتي طرحتها خلال الأشهر القليلة الماضية، وهي أغنية باللهجة الصعيدية من كلمات أبو نعمة، وألحان محمود الخيامي.

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