عاصي الحلاني يحتفل بعيد ميلاد زوجته ويوجه لها رسالة غزل

احتفل الفنان اللبنانى عاصى الحلانى عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى بعيد ميلاد زوجته ووجه لها رسالة بكلمات رومانسية.

وقال "عاصى": "ياحبيبتي وعمري ويا ملكة قلبي .. كل الأيام المضت كنت احبك اكثر واكثر.. كل سنة وانت بالف خير وحب وسعادة مع ماريتا ودانا واوليد لأن عائلتي هي ثمرة حبنا وزواجنا الذي باركه الله ومن الله ناخد كل النعم الأمان وراحة البال يا قلبي كل سنة وانت بالف خير".

وأرفق عاصى كلماته بمقطع فيديو، ظهر فيه مع زوجته أثناء قيامهما برقصة على أحد أغانيه.

وتفاعل متابعو عاصى مع رسالته لزوجته معلقين:

الله يحفظكم كل سنه وانتو بألف خير

ألله يخليكون لبعض يارب

ربنا يجعل كل ايامكم سعاده ورضا من ربنا

الله يديم المحبة ويخليكن لبعض

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