شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد حسين الجسمى.. أغنياته فى حب مصر تخطف قلوب المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يستطع النجم الإماراتى حسين الجسمى، أن يخفى حبه وعشقه لمصر وأهلها وقرر أن يعبر عن هذا الحب والمودة، من خلال غنائه لها فى عدد كبير من المناسبات وغيرها، فكان دائما المطرب السباق فى الغناء للشعب المصرى الذى يحبه ويعشق أغنياته التى لمست كل مشاعره وإحساسه، فقد قدم لمصر ما يقرب من 12 أغنية، وفى عيد ميلاده الذى يوافق اليوم 25 من شهر أغسطس الحالى، نرصد أبرز أغنياته التى غناها لدعم مصر، ونال شكر خاص من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى احتفالا نصر أكتوبر الماضية. ومن بين الأغنيات التي قدمها:

بحبك وحشتيني

هى أولى الأغنيات الوطنية التى قدّمها حسين الجسمى لمصر، والتى غناها للمرة الأول خلال فيلم "الرهينة" للنجم أحمد عز، أثناء مشهد عودة أبطال الفيلم من أوكرانيا إلى مصر مرة أخرى بعد، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد

سيادة المواطن

غازل حسين الجسمى مشاعرالشعب المصري بهذه الأغنية قبل الانتخابات الرئاسية والتي تقول كلماتها "سيادة المواطن ابن مصر يا حر ابن حر بعد التحية والسلام شايلك رسالة. . سيادة المواطن ببلغ سيادتك جنابك سعادتك لازم تيجى لما مصر هتقولك تعالى"، وهى من كلمات نادر عبدالله ولحن وليد سعد.

تسلم إيديك

كانت بداية مرحلة جديدة فى الغناء نتيجة ظروف سياسية عاشتها مصر، ولم يبخل الجسمى أو يتردد فى قول كلمته بالغناء، فغنى "تسلم إيديك" التى كتبها الشاعر الغنائى نادر عبدالله ولحنها وليد سعد، ونجحت الأغنية نجاحا كبيرا، وكانت موجهه للرئيس عبد الفتاح السيسى قبل توليه الرئاسة.

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بشرة خير

هى الأغنية التى استطاع بها الجسمى أن يدخل كل شوارع وحوارى مصر وهي تعتبر أعلى أغانى الجسمى استماعا ونجاحا نتيجة ظروف صاحبت طرح تلك الأغنية إضافة إلى "حلاوة" الأغنية كلاما ولحنا وتوزيعا، وزاد من ذلك النجاح فكرة كليب بسيطة جدا، أصبح يحاكيها كل من يسير أو يسمع الأغنية فى الشارع، طرحت للمرة الأولى عام 2014 وقت الانتخابات الرئاسية والتي فاز بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والأغنية من كلمات أيمن بهجت وألحان عمرو مصطفى وتوزيع توما.

رسمنالك

طرح أيضا النجم حسين الجسمى أغنية "رسمنالك" والتى غناها فى افتتاح العاصمة الادارية، من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع أمين نبيل وأحمد الموجى.

ماتخافوش على مصر

وهى الأغنية التى غناها أثناء الاحتفال بالذكرى الخامسة والأربعين بنصر أكتوبر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووجه له الشكر على ما قدمه من أعماله الفنية لدعم مصر قائلا، " لم تسنح الفرصة لأشكرك، وكنت أنتظر الفرصة لرؤيتك وأقول لك كتر خيرك، وأحييك وأحيي دولة الإمارات من خلالك"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى.