شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..عرض «سيرة الحب» في البالون ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف مسرح البالون، اليوم الأحد وغدا الاثنين، العرض المسرحي "سيرة الحب" للكاتب أيمن الحكيم، والمخرج عادل عبده ، ضمن فعاليات الدورة الـ12 من المهرجان القومي للمسرح المصري.

الأوبريت يتناول محطات من حياة بليغ حمدى وإثرائه للموسيقى ومعاناته من أجل الفن، وأثره البالغ فى الأغنية المصرية والعربية، وعلاقاته بكبار عمالقة نجوم الطرب والشعر والغناء والموسيقى بينهم أم كلثوم، وعبد الوهاب، ووردة، وعبد الحليم، والأبنودى، والسنباطى، والنقشبندى.

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مسرحية "سيرة حب" بطولة إيهاب فهمى، مجدى صبحى، مروة ناجى، أحمد عزمى، شيكو، نهلة خليل، أحمد الشريف، هانى عبد الهادى، أحمد الأمير، رشا سامى العدل، سمية درويش، أحمد الشريف، عماد تيسير، ناصرعبدالحفيظ، ديكور محمد الغرباوى توزيع موسيقى وقيادة أوركسترا محمد أبواليزيد من انتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية بقيادة صلاح لبيب العمل من تأليف أيمن الحكيم، وإخراج عادل عبده.