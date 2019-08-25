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شكرا لقرائتكم خبر عن صور..كورتني كاردشيان تظهر بـ"جاكت" من Jacquemus سعره 930 جنيه استرليني والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "كورتني كاردشيان" هي واحدة من أكثر نساء عائلة كاردشيان تفاعلا علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .
خطفت كورتني كاردشيان ذات الـ ( 40 عام ) الأنظار نحوها بإطلالتها الأخيرة والتي كانت من أكثر الاطلالات إثارة، نشرت كورتني علي صفحتها الشخصية بموقع " إنستجرام " والتي تضم أكثر من 81 مليون شخص صور جديدة كانت كورتني فيها تجلس بأحد أركان الغرفة علي الأرض .
بينما ارتدت كورتني بنطلون باللونين البيج والاسود و "جاكت " باللون الوردي وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء " Jacquemus " ووصل سعره إلي 930 جنيه استرليني .
كورتني كاردشيان
كورتني كاردشيان
كورتني كاردشيان
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