بالفيديو.. محمد رحيم يطرح "الخميس حبوب" على يوتيوب

طرح المطرب محمد رحيم أغنيته الجديدة "الخميس حبوب" على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

أكد "رحيم" فى تصريحات صحفية، أن الأغنية تحمل طابعًا

خاصًا وشكلًا جديدًا ومختلفًا تمامًا عما قدمه من قبل، مشيرًا إلى أن الأغنية تحمل طابع الأغانى "اللايت".

يذكر أن "الخميس حبوب"، كلمات باسم عادل، ألحان وتوزيع وغناء محمد رحيم، الذى تحمس للفكرة وقرر أن يغنيها بنفسه لتصبح عودة له للغناء بعد فترة غياب كان يقوم خلالها بتقديم ألحان وتوزيعات لكبار النجوم.