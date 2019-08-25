كاظم الساهر يستعد للاحتفال بزفاف نجله الأصغر

كتب امير فتحي في الأحد 25 أغسطس 2019 11:27 صباحاً - يستعد الفنان العراقي ” كاظم الساهر ” للاحتفال بزفاف نجله الأصغر ” عمر ” في نهاية شهر أغسطس الجاري .

ومن المقرر إقامة حفل الزفاف يوم 30 أغسطس في أحد الفنادق الكبيرة بالعاصمة المغربية ” الرباط ” .

حيث أن العروس وتدعى ” نورا الدخش ” مغربية الأصل وتعيش هناك .

وبحسب عدد من المصادر أن حفل الزفاف سيقام وفقا للعادات والتقاليد المغربية حيث سترتدي الفتيات الملابس المغربية التقليدية فيما سيرتدي الشباب الملابس العراقية التقليدية .

ومن المرتقب أن يشهد الحفل حضور عددا كبيرا من الفنانين العرب والمغاربة .

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ويجهز كاظم الساهر مفاجأة بتقديم أغنية خاصة للعروسين في حفل الزفاف كهدية لهما .

وكانت قد عقدت خطوبة كلا من عمر ونورا في شهر مارس الماضي .