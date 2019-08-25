اميرة الطويل طليقة الوليد بن طلال ترزق بمولودها الاول

كتب امير فتحي في الأحد 25 أغسطس 2019 11:27 صباحاً - رزقت أميرة الطويل، طليقة الوليد بن طلال، بمولودها الأول من زوجها الملياردير الإماراتي خليفة المهيري، وأطلقت عليه اسم زايد.

وكانت أميرة الطويل قد تزوجت الملياردير المهيري في التاسع من شهر سبتمبر الماضي حسب ما كشفته بطاقة دعوة لحفل الزفاف تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد ردّت أميرة الطويل على المهنئين بقدوم مولودها عبر حسابها على “تويتر”، شاكرة كل من شاركها فرحتها فكتبت: “شكراً لكل شخص بارك لي وتمنى لي الخير، فعلاً غمرتوني بمحبتكم الطاهرة التي هي نعمة من رب العالمين، والله يوفق ويتمم لكل إنسانة تتمنى هذه الفرحة، اللهم آمين”.

كما قامت أميرة الطويل بتغيير التعريف الخاص بها عبر حسابها على “تويتر” وأضافت عليه لقب “أم زايد”.

يذكر أن الملياردير الإماراتي خليفة بن بطي المهيري يأتي في المرتبة السابعة في قائمة أكثر رجال الأعمال ثراء في الإمارات حيث بلغت ثروته 1.8 مليار دولار في شهر مارس 2018، أما أميرة الطويل فكانت متزوجة من الأمير الوليد بن طلال وتم طلاقهما أواخر عام 2013 بعد 5 سنوات من الزواج.