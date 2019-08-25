مصري يقتل زوجته أمام أطفاله الستة

كتب امير فتحي في الأحد 25 أغسطس 2019 11:27 صباحاً - تلقى قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة بلاغا من عامل يبلغ من العمر 43 سنة قام بقتل زوجته وأم أبنائه التى تبلغ من العمر 39سنة بعد مشاجرة حدثت بينهما .
حيث تفاجأ رجال قسم المباحث العامة لشرطة المرج بدخول رجل يحرر بلاغا عن نفسه يقول فيه إنه أقدم على قتل زوجته بسبب خلافات عائلية .
والتي قام على إثرها بإحضار سكين المطبخ وسدد لها عدة طعنات أمام أبنائهما حتى فارقت الحياة، .. ثم قام بالذهاب إلى قسم الشرطة لتسليم نفسه .
وأفادت التحريات الأولية للواقعة أن الخلاف الذي حدث بين الزوجين والذي أدى إلى مقتل الزوجة كان بسبب خروج ابنتهما دون إذن لزيارة جدها في محافظة الشرقية .
وأضافت التحريات أن المتهم تشاجر مع زوجته عندما علم بخروج ابنته وتعدى عليها بسكين المطبخ أمام أطفالهما الستة في منزلهما .
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