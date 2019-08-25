نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 60 دقيقة مضت التعليقات على حسين الجسمي يتألق على مسرح “سوق عكاظ” في ثاني حفلات “ليالي عكاظ” الغنائية مغلقة

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