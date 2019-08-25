“ديزني+” تطلق “حرب النجوم” وأبطال “مارفل”

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت مجموعة ديزني، الجمعة، عن ترسانة كبيرة من الأعمال الضخمة تشمل ثلاثة مسلسلات حصرية من “حرب النجوم” وأعمالا لأبطال خارقين جدد من عالم “مارفل”، ستعرضها على منصتها للفيديو (ديزني+) التي ستنافس “نتفليكس” اعتبارا من نوفمبر المقبل.

ومن بين المفاجآت التي حضرتها المجموعة، الرائدة عالميا في مجال الترفيه، لمحبيها وللصحافيين الذين شاركوا في حدثها “دي 23” الذي تنظمه كل سنتين، كانت أعمال “ستار وورز” (حرب النجوم) الجديدة الأكثر إثارة لاهتمام الحاضرين. فقد قوبل الإعلان الترويجي الرسمي لمسلسل “ذي ماندالوريان” الجديد، الذي تدور أحداثه في عالم قاتم ممتلئ بالقتلة المأجورين، بتصفيق حار من الجمهور.

كما أن رئيسة “لوكاسفيلم” كاتلين كنيدي، وعدت محبي هذه السلسلة بأن المسلسل التلفزيوني سيكون “مطابقا” من ناحية الجودة لأفلام “حرب النجوم” الصادرة في العقود الأربعة الماضية. وقالت كنيدي أمام 6800 شخص كانوا مجتمعين في أناهايم، التي تضم متنزه ديزني لند الشهير في جنوب لوس أنجلوس، إن التمكن من سرد قصص من دون الاكتفاء بمدة الساعتين التقليدية للأفلام يثير شعورا بـ”الغبطة والحرية”.

وستضم منصة “ديزني+” كل الأعمال العائلية من “ديزني” مع المجموعة الواسعة من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية من إنتاج استوديوهات شهيرة بينها “بيكسار” و”مارفل”. وسيتم إطلاق الخدمة في 12 نوفمبر في الولايات المتحدة وكندا وهولندا، ثم بعد أسبوع في أستراليا ونيوزلندا، على أن يتوسع نطاق الخدمة تدريجيا إلى بقية أنحاء العالم.

وتؤكد “ديزني” أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة هي “الأهم” حاليا لديها، إذ تسعى من خلالها إلى منافسة المجموعات العملاقة في القطاع مثل “نتفليكس” و”أمازون برايم”، من دون الحديث عن خدمات مستقبلية ستنضم إلى المنافسة أبرزها “آبل تي في+” و”إتش بي أو ماكس”.

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ولا تعول “ديزني” حصرا على نجاحاتها لاستقطاب الزبائن، لكن أيضا على أسعار الإطلاق التشجيعية مقارنة بـ”نتفليكس”. وستكون “ديزني+” متوفرة في مقابل 6.99 دولارات شهريا في الولايات المتحدة، في مقابل 9 إلى 16 دولارا شهريا لـ”نتفليكس”.

وفي هولندا، سيكون سعر الاشتراك عند إطلاق الخدمة 6.99 يورو.

“ماذا لو؟”

وانضم البريطاني إيوان ماكغريغور إلى كنيدي على المسرح ليؤكد أنه سيؤدي مجددا دوره الشهير “أوبي وام كينوبي” في الأعمال الجديدة مع “ديزني+”. كما أن “مارفل” ستنتج مسلسلا من الرسوم المتحركة تجدد فيه تقديم مفهوم “وات إيف؟” (ماذا لو؟) وهي إعادة قراءة للأفلام الـ23 التي أصدرتها مع تغيير في الأحداث وحتى في الأبطال.