إلتون جون ينتقد “الاغتيال المعنوي” للأمير هاري وزوجته

متابعة بتجـــــــــــرد: دافع المغني البريطاني الشهير إلتون جون عن الأمير هاري وزوجته ميغان، وقال إنهما زوجان متواضعان يعملان بجد ويتعرضان لهجوم ظالم من وسائل الإعلام.

وتطرق جون الى صداقته مع الأميرة الراحلة ديانا والدة الأمير هاري، في عدة تغريدات على تويتر، وناشد وسائل الإعلام التوقف عن حملة “الاغتيال المعنوي المستمرة” يوميا تقريبا لتشويه صورتهما.

وكان جون يرد على انتقادات في بريطانيا تتعلق بعطلات الزوجين دوق ودوقة ساسكس وابنهما أرتشي، البالغ من العمر ثلاثة أشهر في اسبانيا وجنوب وفرنسا حيث أقاموا بمنزل جون في نيس.

وانتقدت صحيفة صن البريطانية هاري حفيد ملكة بريطانيا وميغان الممثلة السابقة، واتهمتهما بالنفاق في ادعائهما الاهتمام بالبيئة لاستخدامهما طائرة خاصة، رغم تعبيرهما صراحة عن قلقهما بشأن حماية البيئة.

وقال جون على تويتر، إنه وفر للزوجين رحلة على طائرة خاصة لمنزله لاعتبارات أمنية، لكنه قال إن مساهمة دُفعت لمؤسسة كاربون فوتبرينت تعوض انبعاثات الكاربون عن طريق تمويل مشروعات صديقة للبيئة.