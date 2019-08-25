"سلا" لفيلم المرأة يحتفي بالسينما التونسية

تستضيف مدينة سلا بالمملكة المغربية في الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر المقبل، فعاليات الدورة الثالثة عشرة للمهرجان الدولي لفيلم المرأة.

وتشهد تلك الدورة احتفاء خاص بالسينما التونسية كضيف شرف، حيث سيتم عرض 5 أفلام تونسية (روائية ووثائقية) بإمضاء مبدعات من النساء وهي "يا من عاش" إخراج هند بوجمعة، و"عزيز روحو" إخراج سونيا شمخي، و"بينزين" إخراج سارة لعبيدي، "ووه" إخراج أسمهان لحمر، و"عالسكة" إخراج إريج سهيري.

ويتضمن الاحتفاء بالسينما التونسية في المهرجان تكريم المنتجة التونسية درة بوشوشة، والكاتبة أوموسي من السنغال، والممثلتين المغربيتين منى فتو وماجدولين الإدريسي.





Advertisements

ويتنافس على جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالمهرجان 12 فيلما هي "الوداع الأول" من الصين، و"بجعة الكريستال" إنتاج مشترك بين بيلا روسيا وألمانيا والولايات المتحدة وروسيا، و"وظيفتها" إنتاج مشترك بين اليونان وصربيا وفرنسا، " و"جيسيكا للأبد" من فرنسا، و"مستعمرة" من كندا، و"زواج فيريدا" من إيطاليا، و"الأرض تحت قدمي" من النمسا، و"خذني إلى مكان جميل" إنتاج مشترك بين هولندا والبوسنة والهرسك، و"الإله موجود، اسمه بترونيا" إنتاج مشترك بين مقدونيا وبلجيكا وسلوفينيا وفرنسا وكرواتيا، و"الرماد الأسود" إنتاج مشترك بين كوستاريكا والأرجنتين وتشيلي وفرنسا، و"دقات القدر" من المغرب، و"رحلة مارتا" إنتاج مشترك بين فرنسا وإسبانيا.





ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المخرجة والمنتجة ماريونهانسل من بلجيكا، وتضم في عضويتها الكاتبة والمخرجة شنتال ريتشارد من فرنسا، والممثلة دينا الشربيني من مصر، والمنتجة فلور نوبرتس من هولندا، والممثلة آمال عيوش من المغرب، والمخرجة سونيا شامخي من تونس، والناقدة فاتوكينيه سين من السنغال.

وتتنافس 5 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية هي "أرواح صغيرة" من الأردن، و"من الجانبين" من التشيك، و"الذئب الذهبي لبالولي" إنتاج مشترك بين بوركينا فاسو وفرنسا، و"في البحث" من ألمانيا، و"شالكو" من كندا.

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الكاتبة والمخرجة ليلى كيلاني من المغرب، وتضم في عضويتها المخرجة مونيكا جراسل من النمسا، والكاتبة والمخرجة بنتو ديارا من كوت ديفوار.