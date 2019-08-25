حفل مبهر لـ حسين الجسمي على مسرح “سوق عكاظ”

Aug 25, 2019
“السعودي إماراتي.. والإماراتي سعودي” كانت أولى كلمات الفنان حسين الجسمي الذي أحيا ثاني حفلات “ليالي عكاظ” في الطائف مساء أمس السبت في حفل تميز بأجواء رائعة وحضور حاشد.
وتأتي “ليالي عكاظ” الغنائية ضُمن فعاليات “موسم الطائف” من تقديم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني برئاسة معالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة “موسم الطائف”، وبتنظيم من مجموعة MBC.
تُستكمل سلسلة “ليالي عكاظ” الغنائية، مع النجمة أصالة يوم 28 أغسطس، وتختتم الأمسيات مع النجمة أحلام يوم 30 أغسطس.
الجدير ذكره أن حفلات “ليالي عكاظ” منقولة مباشرة على هواء قناتي MBC1 ووناسة وعلى أثير MBC FM تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت السعودية.
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