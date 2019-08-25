ريم مصطفى تُظهر أنوثتها في أحدث صور لها على البحر

ظهرت الفنانة ريم مصطفى، في أحدث صور لها نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة جميلة، أثناء جلوسها على البحر.

وشاركت ريم جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وأظهرت الصورة، أنوثتها، ونالت الصورة إعجاب متابعيها، اللذين علقوا قائلين، "قمر 14 والله"، و"أحلى صباح على بنت بلدي الغالية" و"العسل بزيادة".

وكانت ريم مصطفى وافقت على المشاركة كضيفة شرف فى فيلم "ولاد رزق – عودة أسود الأرض" للنجم أحمد عز وإخراج طارق العريان، حيث تظهر ريم في 4 مشاهد من العمل الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي، ويشارك في بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار وباسم سمرة.

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