بـ«هوت شورت مُثير» هيفاء وهبي تُبهر جمهور حفل «الساحل»

أحيت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي حفلا غنائيا- مساء أمس- بإحدى أماكن السهر الشهيرة في الساحل الشمالي، بحضور عدد كبير من جمهورها.

وظهرت هيفاء خلال الحفل بإطلالة ساحرة، بارتدائها هوت شورت قصير ومُثير، نالا إعجاب الحضور اللذين رددوا معها كلمات الأغاني منذ البداية والنهاية، وسط حالة من الإبهار باستعراضات النجمة اللبنانية.

وقدمت هيفاء خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيها، منها: "رجب"، "حوا"، "ست البنات"، "ما تيجي نرقص"، "صباحو ورد"، و"أنا هيفا".

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