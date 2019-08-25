أول تعليق من نقابة المهن التمثيلية على ظهور محمد رمضان «عارياً»

أحيا الفنان محمد رمضان، حفلاً بـ"بورتو جولف مارينا"، تحت عنوان "أقوى حفل في الساحل"، وأثار جدلاً كبيراً بعدما ظهر بـ6 إطلالات منها ملابس شفافة، وبدا في واحدة منها عاريًا، ليخالف بذلك وعده لنقيب الموسيقيين بعدم الظهور عاريًا في الحفل، وبعدما لاحقته عدة شكاوى في حفله الأول لظهوره بهذا الشكل.



وأكد أشرف زكي نقيب الممثلين، أنه لم يتلقى حتى الأن أي شكوى من ظهور محمد رمضان عارياً، وإذا قُدمت للنقابة شكوى سيكون هناك إجراء على هذا الحدث.

يذكر أن محمد رمضان، قدم مجموعة كبيرة من أغنياته التي صورها على طريقة الفيديو كليب والأغاني المنفردة أيضا منها: "مافيا، ونمبر وان، وأنا الملك، وأقوى كارت، والقمر، وفيروس"، و3 أغنيات جديدة "السلطان، وفرزاتشي، وكزانوفا".

قد يهمك ايضاً:

Advertisements

بشرى علمي تكشف كواليس لقائها مع محمد رمضان خلال زيارته إلى بيروت