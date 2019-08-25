محمد عساف يُحيي حفلاً حاشداً في مدينة روابي الفلسطينية

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""الخليج 365""من بيروت: أحيا الفنان محمد عسّاف حفلاً حاشداً في مدينة روابي الفلسطينية، بسهرة إرتدى فيها "الكوفية الفلسطينية" الشهيرة. وأشعل الأجواء بباقة من أغانيه القديمة والجديدة، وأحيا الثراث الفلسطيني الشعبي، إضافة إلى أغانٍ للفنانين مارسيل خليفة وجورج وسوف، وعدد من الأغاني الثورية والحماسية. Advertisements

وأعقب الحفل بمجموعة صور ومدونة غرّد بها عبر حسابه "الرسمي" على "تويتر" معرباً فرحته بتفاعل الجمهور ومؤكداً حبه لفلسطين وشعبها، كاتباً: "عندما تكون فلسطين هي العنوان، و يكون فرح أهلي هو البوصلة، و حرية بلادي هي الطريق، والغناء مقاومة ونضال، فإن صوتي يكون معكم رأس حربة و متراس للبناء والصمود والتحدي. سعدت بكل هذا الحب الفلسطيني. شكرا لكم"

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