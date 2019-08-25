ميادة الحناوي توضح سبب إلغاء حفلها في لبنان

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""الخليج 365"" من بيروت: أوضحت الفنانة السورية ميادة الحناوي سبب إلغاء حفلها في مهرجانات حراجل التي كانت مقررة في لبنان مساء اليوم الأحد 25 أغسطس، بعدما فاجأ منظمو الحفل الجمهور بخبر إلغائه قبل يومين من موعده.

ونفت كل ما تردد في وسائل الإعلام عن تدهور صحتها بعد سقوطها على مسرح مهرجان مدينة صفاقس التونسية في 8 أغسطس حيث أكملت الحفل وهي جالسة على كرسي.

وأوضحت بحديثها لوكالة "رويترز" أنها سقطت في صفاقس بسبب تعثرها بذيل فستانها لكن سبب إلغاء حفلها في لبنان يعود لعدم تطبيق بنود العقد من قبل المنظمين. وقالت أنها حضرت إلى لبنان وأقامت في الفندق لمدة يومين وأجرت التمارين اللازمة مع المايسترو ايلي العليا. مؤكدة على أنها كانت بأحسن حالاتها، لكن عندما أخلّوا ببنود العقد مع مدير أعمالها لم تستطع البقاء.

يشار إلى أن اللجنة المنظمة للمهرجانات ذكرت في بيانها أن إلغاء الحفل جاء بسبب الخلاف على بنود التعاقد مع "الحناوي".