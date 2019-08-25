اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك

""الخليج 365"" من بيروت: أعلن المنتج اللبناني صادق صباح أن الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم ستجتمع بالممثل السوري قصي خولي في عملٍ درامي ضخم لخوض السباق الرمضاني المقبل. وذلك في تغريدة كتبها عبر حسابه الخاص على "تويتر"، وجاء فيها: " يعقد فريق عمل صبّاح اخوان حالياً جلسات مكثفة لإستكمال خارطة أعمال الشركة الرمضانية. وستجمع الشركة مرّة جديدة النجمة نادين نسيب نجيم والنجم قصي خولي في عمل من إخراج فيليب أسمر، ولأن الحفاظ على النجاح مسؤولية كبيرة نعدكم ببذل قصار جهدنا لتقديم ما هو مميز وهادف باْذن الله".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نادين نجيم وقصي خولي معاً في رمضان 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.