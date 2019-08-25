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شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ألبومات جديدة خلال الفترة المقبلة.. أبرزها محمد محيى وهشام عباس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد عدد من نجوم الغناء لطرح ألبوماتهم تزامنا مع الاحتفال بموسم صيف 2019، حيث انتهى البعض من تسجيل ألبوماتهم بشكل كامل، فيما يعكف آخرون للانتهاء من تسجيل أغانيهم المتبقية، لدمجها ضمن أغاني ألبوماتهم، وفي السطور التالية يرصد ”الخليج 365” ألبومات الأيام المقبلة.
انتهى المطرب أحمد جمال، من تسجيل أغنيات ألبومه الجديد المقرر طرحه فى موسم الصيف الحالى أو موسم شتاء المقبل، ولم يستقر على موعد محدد، وهو الألبوم الذى يتضمن 10 إلى 12 أغنية، حيث يتعاون مع عدد كبير من الملحنين والشعراء.
ومن الشعراء الذين تعاون معهم فى الألبوم: نور الدين محمد، وأحمد سرور، والملحنين أحمد العتبانى، وبعض الأغنيات من ألحانه وغيرهما، والموزعين أحمد إبراهيم، ومحمد العشى، ومحمد شفيق، كما سيضع أحمد جمال اللمسات النهائية على الألبوم خلال الفترة المقبلة لطباعة الماستر.حمادة هلال :
بعد نجاح مسلسله "ابن أصول" حمادة هلال، ينتهى من تسجيل معظم أغنيات البومه الجديد ويعمل حالياً عمليات المكساج ووضع اللمسات الأخيرة عليه لطرحه في موسم الأيام المقبلة، والألبوم يضم من 12 إلى 16 أغنية.
محمد شاهين:
انتهى المطرب محمد شاهين من تسجيل أغانى ألبومه الجديد، والذى يحمل اسم "ده اللى جاى"، ويعمل حالياً على عمليات المكساج والماستر، على أن يتم طرحه بشكل كامل آخر شهر أغسطس الحالى، ويتضمن الألبوم من 11 إلى 12 أغنية.
ومن ضمن أغانى ألبوم محمد شاهين الجديد: "ابن عمى"، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أمير محروس، أما الأغنية الثانية "ده اللي جاى"، فكلمات أحمد المالكى، وألحان محمد يحيى، وتوزيع توما.
انتهى النجم محمد محيى، يوم الاثنين الماضي من جلسة تصوير خاصة بألبومه الجديد "بتاع زمان" مع المصور والشاعر أسامة محرز، واستقر محيى على اختيار بوستر لكل أغنية من أغاني الألبوم، وذلك حسب قصة الأغنية وكلماتها، على أن يتم الكشف عن البوسترات الدعائية للألبوم فى الأيام المقبلة، قبل طرح الألبوم بشكل كامل آخر شهر أغسطس الجاري .
ومن المقرر أن تطرح أولى أغنيات الألبوم بعد أسبوع عبر يوتيوب بعنوان "قضية" من كلمات الراحل رضا أمين، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع فهد، ويضم 18 أغنية، ومن أبرزها "قضية"، و"هربت"،"اخبار الحبايب"، "يوم جديد"، "غرست امري"، "ورقة وقلم"،"أحلى الناس"، "وقدامى واحد"،"بتاع زمان"،"بعدنا"،" ماتسألوهاش" وغيرهما.
هيثم سعيد:
أعلن المطرب هيثم سعيد عن طرح ألبومه الجديد، والذى يحمل عنوان "يوم 30" خلال الأيام المقبلة، وذلك بعدما انتهى من عمليات المكساج وغيرها، فضلا عن استعداده لبدء الترويج للألبوم خلال الأيام المقبلة.
قرر المطرب هشام عباس طرح ألبوم الجديد بعد غياب سنوات، بشكل مختلف عما هو معتاد، بحيث يتم طرح أغنية من الألبوم كل أسبوع، على أن يتم طرحه بشكل كامل آخر شهر أغسطس الحالى،ومن ضمن أغانى ألبوم هشام عباس الجديد: "اهربى"، وهى من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع، أما الأغنية الثانية "الفترة اللى فاتت"، كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع.
والأغنية الثالثة بعنوان "حاجات مبتتفهمشى"، كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع، والأغنية الرابعة "عامل ضجة" وهى من كلمات أسامة محرز، وألحان محمد النادى، وتوزيع توما، والأغنية الخامسة "هنا خليك"، من كلمات محمد جمعة، وألحان محمد النادي، وتوزيع وسام عبد المنعم.
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