6 ألبومات جديدة خلال الفترة المقبلة.. أبرزها محمد محيى وهشام عباس

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد عدد من نجوم الغناء لطرح ألبوماتهم تزامنا مع الاحتفال بموسم صيف 2019، حيث انتهى البعض من تسجيل ألبوماتهم بشكل كامل، فيما يعكف آخرون للانتهاء من تسجيل أغانيهم المتبقية، لدمجها ضمن أغاني ألبوماتهم، وفي السطور التالية يرصد ”الخليج 365” ألبومات الأيام المقبلة.

أحمد جمال:

انتهى المطرب أحمد جمال، من تسجيل أغنيات ألبومه الجديد المقرر طرحه فى موسم الصيف الحالى أو موسم شتاء المقبل، ولم يستقر على موعد محدد، وهو الألبوم الذى يتضمن 10 إلى 12 أغنية، حيث يتعاون مع عدد كبير من الملحنين والشعراء.

ومن الشعراء الذين تعاون معهم فى الألبوم: نور الدين محمد، وأحمد سرور، والملحنين أحمد العتبانى، وبعض الأغنيات من ألحانه وغيرهما، والموزعين أحمد إبراهيم، ومحمد العشى، ومحمد شفيق، كما سيضع أحمد جمال اللمسات النهائية على الألبوم خلال الفترة المقبلة لطباعة الماستر.

حمادة هلال :

بعد نجاح مسلسله "ابن أصول" حمادة هلال، ينتهى من تسجيل معظم أغنيات البومه الجديد ويعمل حالياً عمليات المكساج ووضع اللمسات الأخيرة عليه لطرحه في موسم الأيام المقبلة، والألبوم يضم من 12 إلى 16 أغنية.





انتهى المطرب محمد شاهين من تسجيل أغانى ألبومه الجديد، والذى يحمل اسم "ده اللى جاى"، ويعمل حالياً على عمليات المكساج والماستر، على أن يتم طرحه بشكل كامل آخر شهر أغسطس الحالى، ويتضمن الألبوم من 11 إلى 12 أغنية. ومن ضمن أغانى ألبوم محمد شاهين الجديد: "ابن عمى"، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أمير محروس، أما الأغنية الثانية "ده اللي جاى"، فكلمات أحمد المالكى، وألحان محمد يحيى، وتوزيع توما. Advertisements

محمد شاهين: