شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة ينضم إلى كريم عبد العزيز فى "البعض لا يذهب للمأذون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم النجم الكبير محمود حميدة لأبطال فيلم "البعض لا يذهب للمأذون" للنجم كريم عبد العزيز وتأليف أيمن وتار، حيث ما زال الفيلم فى مرحلة التحضيرات الأولى ولم يتم الإنتهاء من كتابة الفيلم بشكل نهائى الذى يكتبه المؤلف أيمن وتار.

ومن المقرر أن ينطلق التصوير منتصف شهر سبتمبر المقبل فى الديكورات التى يقوم بمعاينتها مخرج العمل أحمد الجندى، حيث ينطلق التصوير بالمشاهد الخارجية للفيلم أولاً، ثم يدخل صناعه للتصوير داخل البلاتوهات.

فيلم "البعض يذهب للمأذون"، بطولة كريم عبد العزيز، ماجد الكدوانى، محمود حميدة، بيومى فؤاد، تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى.

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يشار إلي أن النجم كريم عبد العزيز، يعرض له حاليا فيلم " الفيل الازرق 2" محققا نجاحا كبيرا منذ عرضه فى السينمات، ووصلت ايراداته الي 85 مليون جنيه، وشارك فى بطولته نيللى كريم، هند صبرى، إياد نصار، شيرين رضا، وأخرون، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، إنتاج سينرجى فيلمز.

يذكر أن النجم محمود حميدة وافق على الاستمرار ان رئيساً شرفياً في الدورة التاسعة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية والتي ستعقد في الفترة من 6 إلى 12 مارس 2020 .