بدرية طلبة تكشف عن انضمام ممثل جديد لمسرحية "ريا وسكينة تاني".. تعرف عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: كشفت الفنانة بدرية طلبة عن انضمام الممثل رضا إدريس، لأسرة مسرحية "ريا وسكينة تاني" التي تعرضها بالإسكندرية، ويشاركها فيها البطولة النجمة انتصار. ونشرت بدرية صورة رضا إدريس على حسابها الرسمي بـ"إنستجرام"، وعلقت: "انضمام الممثل رضا إدريس لأسرة مسرحية ريا وسكينة تاني". ومن المقرر أن يجسد رضا دور حسب الله الذي كان يقدمه الفنان محمد فاروق في المسرحية نفسها. مسرحية "ريا وسكينة تاني" تم افتتاحها ثاني أيام عيد الأضحى، وهي من تأليف مصطفى سالم، وإخراج حسام الدين صلاح ومن إنتاج شركة "هاي موكا"، بطولة بدرية طلبة وانتصار وحمدي الوزير، وتعرض على مسرح تياترو النيل بالإسكندرية.

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