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تراند اليوم : بالمايوه البكيني.. شاهد فضيحة جديدة لـ"رانيا يوسف"

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نشرت الفنانة المصرية مجموعة من الصور الجريئة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، مع عدد من المعجبين على شاطئ البحر مرتدية مايوه بكيني، ولكن سرعان ما حذفتها بعد الهجوم الشديد عليها.
ودائما ما تحب رانيا يوسف أن تلفت الأنظار إليها من خلال إطلالتها الجريئة والعارية، حيث دائمًا ما تتبع الصيحات العالمية.
وأثارت رانيا يوسف جدلا واسعا حولها عند ارتدائها فستانا أسود مثير في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الماضي، وتجددت الأزمة عند ارتدائها فستان جرئ آخر في تكريم مجلة الدير جيست.
ونالت رانيا يوسف هجوم كبير من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين شنوا عليها هجومًا حادًا بسبب تعمدها الظهور بملابس جريئة وعارية.


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