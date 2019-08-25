نادين نسيب نجيم حديث الناس وتتصدّر الترند

متابعة بتجــــــــــرد: شغلت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم الجمهور منذ إعلان المنتج صادق الصباح رسميًا عن بدء العمل على المسلسل الجديد الذي ستتولى بطولته خلال سباق دراما رامضان المقبل ويشاركها فيه النجم السوري قصي خولي.

وتصدّر اسم “نادين نسيب نجيم” الترند عبر موقع التغريدات القصيرة الأشهر “تويتر” في معظم البلدان العربية، حيث ينتظر الملايين مسلسلاتها من عام إلى آخر.

يشار إلى أن نادين نسيب نجيم خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “خمسة ونص”، والذي شا ركت في بطولته بجانب قصي خولي، وكارين سلامة، تأليف إيمان سعيد، إخراج فيليب أسمر.