نيللي كريم ترتدي “الفيل الأزرق” خلال عطلتها الصيفية!

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت الفنانة نيللي كريم، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستقرام”، صورا لإطلالة جديدة لها، أثناء عطلتها الصيفية، مرتدية “الفيل الأزرق”.

وظهرت نيللي وهي ترتدي عقدا مزينا بقلادة على شكل الفيل الأزرق، و”لوك” حاد يبرز ملامحها الجريئة، وشعر مفرود، وعلقت بالقول: “الفيل الأزرق من لازورد.. أنا أحب ذلك”.

وانهالت تعليقات متابعي نيللي كريم على الصور، مبدين إعجابهم الشديد، بدورها في فيلم “الفيل الأزرق2، وروعة حضورها، وجمالها اللافت.

“الفيل الأزرق 2″، من إخراج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد، وإنتاج “سينرجي للإنتاج الفني”، ومن بطولة كريم عبد العزيز، إياد نصار، هند صبري، نيللي كريم، تارا عماد، أحمد خالد صالح.