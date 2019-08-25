محمد عساف يُغني أمام الآلاف في مدينة روابي: “سعدت بكل هذا الحب الفلسطيني”

متابعة بتجـــــــــرد: أحيا النجم الفلسطيني محمد عساف حفلًا جماهيريًا كبيرًا، بمدينة روابي في فلسطين تخطى الحضور فيه العشرين ألف شخص من كافة الفئات العمرية.

وقد توافد الجمهور إلى مدينة روابي بأعداد غفيرة من كافة المدن الفلسطينية لملاقاة محبوب العرب في هذا الحفل الغنائي الكبير.

على مدار أكثر من ساعتين، قدّم محمد عساف عددًا كبيرًا من أجمل الأغنيات، بدأها بأغاني “أنا دمي فلسطيني”، “مكانك خالي”، “عللومة عللومة”، “علي الكوفية”، يا طير الطاير” وغيرها بالإضافة إلى ميدلي لأغاني فلسطينية يعشقها الجمهور بصوته وأبرزها “فلسطين يا أمي ويا روحي”، “علّي رايتك علّي” و”وين ع رام الله”.

هذا أطرب محمد عساف الجمهور بأغنيات “يا بياعين الهوى” للفنان جورج وسوف ومجموعة أخرى من أغنياته الخاصة نذكر منها “بدك عناية”، “لوين بروح” و”بصراحة”، كما وقدّم مجموعة من الأغاني الثورية والحماسية منها “هبت النار والبارود غنى” و”ذلوا ذلوا ما ذلينا وتعلينا”، ليكون الختام مع أغنية “بكتب اسمك يا بلادي”.

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بعد الحفل شارك محمد عساف الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بلقطات خاصة من السهرة، أعرب من خلال تعليقه عليها عن سعادته بالغناء في بلده فكتب: “عندما تكون فلسطين هي العنوان… و يكون فرح أهلي هو البوصلة… و حرية بلادي هي الطريق والغناء مقاومة ونضال… فإن صوتي يكون معكم رأس حربة و متراس للبناء والصمود والتحدي… سعدت بكل هذا الحب الفلسطيني شكرا لكم”.

مع هذا الحفل الجماهيري الحاشد، يكون محمد عساف قد حقق نجاحًا جماهيريًا جديدًا يضاف إلى رصيده الفني الحافل بالإنجازات.