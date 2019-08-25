حلا الترك تشعل الأجواء بوصلة رقص عفوية

متابعة بتجـــــــــــرد: تفاعل جمهور الفنانة الشابة حلا الترك، مع مقطع فيديو خاص بها، ظهرت فيه خلال وجودها بمنزلها، أثناء رقصها بشكل عفوي، على أنغام إحدى أغانيها المفضلة.
وأطلت “حلا” في الفيديو، الذي تم تداوله على نطاق واسع، عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، أيضا، وهي تقول إن هذه الأغنية من أحب الأغاني إليها، هي وصديقتها، لتُشعل الأجواء بعد ذلك بحركاتها الراقصة.
وتباينت ردود الفعل على رقص “حلا”، فمنهم من أثار رقصها استغرابه، ومنهم من أشاد بعفويتها، وإجادتها على الرقص بإيقاع لافت مع نغمات الموسيقى.
يشار إلى أن حلا الترك عادت للإقامة مع والدها، المنتج محمد الترك، وزوجته الفنانة دنيا بطمة أخيرًا، بعدما قضت المحكمة الصغرى الشرعية الأولى في البحرين، بعودة الفنانة وشقيقيها محمد ،وعبد الله، لحضانة والدهم.
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