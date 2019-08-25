الإحتفالات تعمّ صفحات حسين الجسمي

متابعة بتجـــــــــــرد: يحتفل جمهور النجم الإماراتي حسين الجسمي بعيد ميلاده الـ40 منذ الساعات الأولى من يوم 25 آب/أغسطس. وملأ عشاق الجسمي مواقع التواصل الإجتماعي، برسائل التهنئة والتصاميم التي نفذوها خصيصًا لهذه المناسبة السعيدة. بدورنا في موقع بتجــــــرد نتقدّم بأحرّ التهاني من حسين الجسمي متمنين له دوام السعادة والإستقرار والنجاح على الصعيدين الشخصي والفني.

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