لطيفة تغني باللهجة المغربية في ألبومها الجديد والمُقرر طرحه في أواخر العام الجاري

يبدو أن المطربة والنجمة التونسية لطيفة، ارادت أن تنوع في ألبومها الجديد، فقامت لطيفة بتقديم أغنية جديدة باللهجة المغربية، وضمتها إلى ألبومها الجديد الذي تواصل تسجيل أغانيه، والمقرر طرحه في أواخر العام الجاري.

والأغنية الجديدة من كلمات الشاعر والملحن المغربي محمود رفاعي، وتغنيها لطيفة باللهجة المغربية، إذ إنها المرة الأولى التي تغني فيها لطيفة بهذه اللهجة.

وكانت النجمة لطيفة قد أحيت الأيام الماضية سلسلة حفلات في بلدها تونس؛ حيث استمرت هذه الحفلات حتى منتصف الشهر الحالي، ضمن موسم حفلات الصيف هناك.

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وعلى جانب أخر، تألقت النجمة التونسية لطيفة، مؤخرا، في حفل غنائي قوي احيته ضمن فعاليات مهرجان ليالي المهدية الدولي في تونس.

لطيفة اختارت للحفل فستان ذهبي براق، لمعت فيه على المسرح، حيث اطرتب الفنانة الحضور بباقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، كما فاجأتهم بوصلة رقص عفوية، ارتدت فيها حازم على خصرها، واعتمرت "الطربوش"، بالإضافة إلى مشاركتها أفراد من الحضور للغناء.

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