هنا الزاهد تحصل على "وشم جديد" قبل حفل زفافها على أحمد فهمي

قررت الفنانة هنا الزاهد الحصول على وشم جديد على يدها، في الوقت الذي تتابع فيه التجهيزات واللمسات الأخيرة لحفل زفافها على الممثل احمد فهمي، حيث قامت باستعراضه عبر خاصية الستوريز على تطبيق إنستغرام، واختارت الفنانة المصرية ان تضع وشم لعصفور صغير، على عكس خطيبها الذي اختار قبل اشهر ان يضع وشماً كبيراً لوجه كلب، يشبه كلبه، تعبيراً عن حبه الكبير للكلاب.

وعبرت الزاهد عن فرحتها بالعصفور الصغير الذي حصلت عليه، الا انها لم تسلم من بعض الانتقادات والتعليقات الساخرة التي استغربت سبب حصولها على هذا الوشم قبل ايام من حفل زفافها، مؤكدين انه صغير ولا معنى له.

وكانت الزاهد اثارت جدلاً واسعاً بتغريدة على تويتر قالت فيها "تغور الضحكة من وش اللي عاوز شرح إفيه"، الامر الذي احدث تفاعلاً كبيراً مع الجمهور الذين علقوا عندها بكثافة.

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