صابر الرباعى يستعد لإحياء حفل غنائى فى الساحل الشمالى..اعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان التونسى صابر الرباعى لإحياء حفل غنائى ضمن حفلات صيف 2019، يوم الجمعة المقبل، ومن المقرر أن يقدم صابر خلال الحفل أغانى ألبومه الجديد، والذى يضم 10 أغنية كاملة.
وضم ألبوم صابر 10 أغنيات كاملة، وتنوعت ما بين المصرى والخليجى واللبنانى، وجاءت اسماء الأغانى كالتالى : كتاب المجروحين" أغنية مصرية، "عسى يومى قبل يومك" أغنية خليجية، "مغيار" تونسية، "ليلة من العمر" لبنانية، "اتذكرونى" خليجية، "غشاش" خليجية، و"باباى"، و"حياتى"، و"عمرى الجديد"، فضلا عن قصيدة نزار قبانى.
يشار إلى أن صابر صور أغنية "باى باى" وحققت نجاحا كبيرا، والأغنية من كلمات والحان سليم عبد الله، وتوزيع سامي المعتوقي.
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