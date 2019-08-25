بينها "العذراء والموت" و"أبناء قابيل".. عروض اليوم بالمهرجان القومي للمسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

يشهد اليوم الأحد العديد من العروض المسرحية، التي تعرض ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح في دورته الثانية عشر.

ويعرض مساء اليوم عدد من المسرحيات منها، عروض (تريفوجا) بالهناجر إخراج عادل مبروك، و(العذراء والموت) بمعهد الفنون المسرحية، إخراج سما إبراهيم ، و(أبناء قابيل) بقاعة سيد درويش اخراج إسلام تمام.

كما تضم العروض: (أخر رايات الأندلس) بمسرح العالم الكبير إخراج مصطفى طه، و(سلطان الحرافيش) إخراج السيد فجل بمسرح العالم الصغير، وبمسرح البالون عرض (سيرة حب) لعادل عبده، وبقاعة الغد عرض (أبو كلبش)، وبمسرح الجمهورية (طقوس الإشارات) لسامح الحضري، وبمسرح ميامي (الإنسان الطيب) إخراج سعيد منسي.

وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم قد افتتحت فعاليات الدورة الثانية عشر للمهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان القدير أحمد عبد العزيز في حفل أقيم السبت قبل الماضي، على خشبة المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية، وتستمر الفعاليات حتى 30 أغسطس الجاري.