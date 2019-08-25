إيمان العاصي وسط الأشجار: "إني أتنفس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: شاركت الفنانة إيمان العاصي، متابعيها عبر حسابها الرسمي بـ"إنستجرام" بصور من إجازتها الصيفية، وظهرت إيمان وهي جالسة على الأرض وسط الأشجار الملونة. وعلقت على الصور قائلة: "إني أتنفس". يذكر أن إيمان انتهت مؤخرًا من تصوير دورها في مسلسل "مملكة إبليس" الذي يشارك في بطولته رانيا يوسف، وغادة عادل، وإخراج أحمد خالد موسى.

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