شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوح ضيف شرف مع حمدى الميرغنى فى "روحين فى زكيبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر الفنان محمد ممدوح كضيف شرف خلال أحداث مسلسل "روحين في زكيبة"، مع الفنان حمدى الميرغني في أول بطولة مطلقة له في الدراما التليفزيونية، ومعه الفنان أوس أوس، وصور ممدوح مشاهده الأولى فى العمل، الأسبوع الماضي بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى الماضى.

وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، حول فئة عمال النظافة، وما يتعرضون له من مشكلات، بالإضافة إلى التحديات الخاصة بنظرة المجتمع لهم، والتجاهل الذى يتعرضون له، ومحاولة تصحيح تلك الصورة وتسليط الضوء عليهم.

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مسلسل "روحين في زكيبة" تأليف لؤي السيد، إخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، وتدور أحداثه ضمن 30 حلقة ومقرر عرضه في العام المقبل.