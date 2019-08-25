محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: شارك الفنان سعد الصغير متابعيه عبر حسابه على "إنستجرام"، بصور من اَحيائه حفل زفاف شاب صيني. وعلق سعد الصغير على الصور مازحاً: "وأنا بغني صيني وأهم حاجة أنهم فهموني، النهاردة فرحي يا جدعان". يشار إلى أن سعد الصغير، طرح مؤخرًا كليب بعنوان "أعمل كده كده"، الأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع ميدو مزيكا وشيبسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| سعد الصغير في حفل زفاف صيني: "المهم أنهم فهموني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.