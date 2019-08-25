هبة مجدي بالأصفر وسط الزهور في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة هبة مجدي مجموعة صور لها، عبر حسابها على إنستجرام. وظهرت هبة في الصور بفستان أصفر وسط الزهور والطبيعة، وبمكياج هادئ. وعلقت على الصور: "يا للغروب وما به من عبرة للمستهام وعبرة للرائي.. أوليس نزعا للنهار وصرعة للشمس بين مأتم الأضواء". وتشارك هبة في عروض مسرحية الملك لير مع يحيى الفخراني، والتي تعرض على مسرح كايرو شو في التجمع الخامس.

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