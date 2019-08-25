الكشف عن سر وضعية اليدين المتشابكتين لـ ميغان ماركل !

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 أغسطس 2019 06:28 صباحاً - كشفت خبيرة لغة الجسد والسلوك البريطانية بلانكا كوب عن سر وضع دوقة ساسكس ميغان ماركل Meghan Markel يديها أمامها بطريقة متشابكة، عندما تظهر في الصور وفي أي مناسبة.



وقالت : بلانكا إن ميغان تستخدم يديها بهذه الطريقة لغرضين محددين أولهما؛ “كحاجز” من أجل حمايتها، وكأنهما درع غير مرئي لحماية نفسها، من أجل إعطائها مزيدًا من الراحة واليقين في الأجواء المتوترة، بالإضافة للسيطرة عليهما، حيث لا يسمح بترك اليدين ووضعها في الجيوب كمظهر ملكي غير لائق وفق صحيفة “ذا صن” .

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واضافت بلانكا إن ميغان تعلمت هذا الوضع من كيت ميدلتون Kate Middleton أيضًا، التي عرفت بوضع يديها أمامها (يدا فوق يد)، وتقول إن ميغان تتدرب على هذا يومياً، في القصر الملكي لكي يصبح فعلاً لا إرادياً.



ويعتقد أن الحقائب الصغيرة بدون أذرع حاملة تستخدم من قبل النسوة الملكيات لهذا الغرض، وأيضاً لتجنب مصافحة الناس، عن طريق القبض عليها بكلتا اليد إلى الأمام، وتستخدم أيضاً لإرسال رسائل سرية.



وكانت تقارير إخبارية كشفت أن الملكة إليزابيث الثانية Queen Elizabeth تستخدم حقيبتها لإرسال إشارات مفهومة إلى موظفيها بطريقة غير مرئية.