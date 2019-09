تعرفوا على قائمة الممثلات الـ 10 الأعلى أجرًا في هوليوود لعام 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 أغسطس 2019 06:28 صباحاً - تصدرت الممثلة وعارضة الازياء الامريكية سكارليت جوهانسون Scarlett Johansson قائمة فوربس للممثلات الأعلى أجرًا، للعام 2019 للسنة الثانية على التوالي، حيث حققت 56 مليون دولار.



وبحسب فوريس فإن سكارليت جوهانسون حققت الكثير من هذا المبلغ الضخم بسبب أعمالها في “مارفل”، حيث اتفقت على مبلغ من 8 أرقام لفيلمها “الأرملة السوداء”، كما تقاضت 35 مليون دولار في فيلم “أفنغرز.. نهاية اللعبة” الذي جاءت تكلفته الإجمالية بنحو 2.8 مليار دولار.



وجاءت صوفيا فيرغارا Sofia Vergara ، بطلة المسلسل الكوميدي التلفزيوني الحاصد للجوائز “Modern Family”، في المركز الثاني حيث حصدت : 44.1 مليون دولار.



فيما احتلت الممثلة الامريكية "ريس ويذرسبون Reese Witherspoon " الحاصلة على جائزة أوسكار، وهي من ممثلات هوليوود اللواتي يتلقين أغلى الأجور للتمثيل، المركز الثالث بـ 35 مليون دولار.

وكان المركز الرابع من نصيب ،نيكول كيدمان، الممثلة والمنتجة والمغنية الأسترالية، الحاصلة على جائزة الأوسكار، بمبلغ 34 مليون دولار.

وجاءت الممثلة، ومنتجة الأفلام وسيدة الأعمال الأمريكية "جنيفر أنيستون، ،في المركز الخامس بمبلغ وصل الى 28 مليون دولار.

وانضم إلى قائمة هذا العام ، بعض الوافدات الجديدات، مثل إليزابيث موس ومارغوت روبي .



وبلغ إجمالي أجر الممثلات في القائمة 314.6 مليون دولار، وذلك في الفترة بين 1 يونيو 2018 إلى 1 يونيو 2019، قبل الرسوم والضرائب، وهذا يزيد بنسبة 69% على المجموع التراكمي للعام الماضي، ولكنه لا يزال أقل بكثير من إجمالي قائمة أعلى 10 ممثلين رجال الذين وصل رقمهم إلى 588.3 مليون دولار.

سكارليت جوهانسون الأعلى أجراً في هوليوود





واستندت تقديرات الأرباح هذه إلى بيانات من نيلسن ميديا ريسيرش، وهي شركة معلومات وبيانات وقياس بريطانية، وكذلك كوم سكور، وبوكس أوفس موجو، وIMDB، بالإضافة إلى مقابلات مع المطلعين على الصناعة، وجميع الأرقام قبل الضرائب ونسبتها 10%، ورسوم الوكلاء ونسبتها 15%، والمحامين ونسبتهم 5%.



وفيما يلي قائمة العشر الممثلات الأعلى أجراً في العالم لعام 2019



10- إلين بومبيو، بطلة مسلسل Gray’s Anatomy، الأرباح: 22 مليون دولار.



9- تشارليز ثيرون، الممثلة الأمريكية الحائزة على الأوسكار، الأرباح: 23 مليون دولار .



8- مارغو روبي، بطلة the Wolf the wall street وأيضًا Suicide Squad، الأرباح: 23.5 مليون دولار.



7- إليزابيث موس، بطلة المسلسل الشهير The Handmaid’s Tale، الأرباح: 24 مليون دولار.



6- كالي كوكو، ممثلة تلفزيونية أمريكية بطلة The Big Bang Theory، الأرباح: 25 مليون دولار.



5- جنيفر أنيستون، الممثلة، ومنتجة الأفلام وسيدة الأعمال الأمريكية، الأرباح: 28 مليون دولار.



4- نيكول كيدمان، الممثلة والمنتجة والمغنية الأسترالية، الحاصلة على جائزة الأوسكار، الأرباح: 34 مليون دولار.



3- ريس ويذرسبون، ممثلة أمريكية حاصلة على جائزة أوسكار، وهي من ممثلات هوليوود اللواتي يتلقين أغلى الأجور للتمثيل، الأرباح: 35 مليون دولار.



2 – صوفيا فيرغارا، بطلة المسلسل الكوميدي التلفزيوني الحاصد للجوائز “Modern Family”، الأرباح: 44.1 مليون دولار.



1- سكارليت جوهانسون، الممثلة والمغنية وعارضة الأزياء الأمريكية، الأرباح: 56 مليون دولار.