شاهد.. روزانا اليامي في حضن زوجها بعيد ميلادها!

كتب امير فتحي في الأحد 25 أغسطس 2019 05:44 صباحاً - شاركت الإعلامية السعودية روزانا اليامي متابعيها على انستقرام، بلقطات من حفل عيد ميلادها المميز الذي احتفلت به برفقة زوجها وأصدقائها المقربين.

فقد نشرت روزانا اليامي صور عدة من حفل عيد ميلادها، الذي ساده اللون الأخضر بدءاً من إطلالتها المميزة، وحتى ديكور وتورتة الحفل.

أما أكثر ما خطف الأنظار في صور عيد ميلاد روزانا اليامي، هو جلسة التصوير الرومانسية التي خضعت لها بصحبة زوجها مع حرصها على عدم اظهار وجهه وظهرت في احدى هذه الصور في حضنه.