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شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني تكشف عن الموعد الرسمي لعرض فيلم " NOELLE"..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الكثير من محبي و عشاقي النجمة آنا كوندريك و النجم الشهير بيل هيدر عرض فيلمهما الجديد " NOELLE " ، فقد أعلنت شركة ديزني انه سيعرض رسميا في 12 نوفمبر المقبل علي " Disney+" و هي خدمة بث مملوكة من قبل شركة والت ديزني .
وتلعب النجمة العالمية آنا كيندريك في فيلم " Noelle " دور ابنة " سانتا "و تجد نفسها مضطرة للسيطرة على شركات العائلة.
و يشارك آنا كيندريك بطولة العمل عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم بيلي ايشنر و بيل هيدر وشيرلي ماكلين و جيسون انطون و غيرهم ، والفيلم هو من اخراج مارك لورانس .
NOELLE من تريللر فيلم
NOELLE من تريللر فيلم
NOELLE من تريللر فيلم
NOELLE من تريللر فيلم
NOELLE من تريللر فيلم
NOELLE من تريللر فيلم
NOELLE من تريللر فيلم
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