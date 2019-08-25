شكرا لقرائتكم خبر عن "مين قالك".. كليب جديد لـ وائل الفشنى في سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب وائل الفشنى، إنه سعيد بمشاركته مع الموسيقار هشام خرما في حفلاته ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته الـ 28.

وأضاف وائل لـ"الخليج 365" أن يستعد لطرح كليب جديد بعنوان "مين قالك"، وهى من كلمات وألحان وتوزيع فادى عادل، ومن المقرر أن يتم طرحها 1 سبتمبر المقبل ، مشيرا إلى أنه يتمنى أن ينال إعجاب الجمهور .

من ناحية أخرى طرح الفشني، أدعية مختلفة وبشكل جديد لشهر رمضان الماضى وهي أدعية من التراث لكل من :"أبو نواس، ابن الفارض، الحلاج، جلال الدين الرومي".

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وائل الفشنى منشد ومطرب مصرى، نجح خلال الفترة الأخيرة أن يكون واحد من أهم المطربين الذين يغنون لونًا مختلفًا عبر التترات الذى يقدمها وآخرها تتر مسلسل "طايع " في رمضان قبل الماضي.