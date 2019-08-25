بسبب الانتخابات الرئاسية.. تغيير موعد انعقاد الدورة الجديدة لـ"قرطاج السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
قررت إدارة أيام قرطاج السينمائية بتونس، تغيير موعد انعقاد الدورة المقبلة ليكون خلال الفترة من 26 أكتوبر حتى 2 نوفمبر، بدلًا من التاريخ السابق في الفترة من 2 حتى 9 نوفمبر، وذلك بسبب الانتخابات الرئاسية التي ستقام في الفترة من 10 إلى 24 نوفمبر.
كما قررت وزارة الثقافة التونسية تكريم المنتج الراحل نجيب عياد رئيس مهرجان أيام قرطاج السابق، وإطلاق الدورة باسمه، وذلك بعد رحيله مؤخرًا.
وفي سياق متصل، قررت الإدارة عدم تكليف مدير جديد خلفًا لنجيب عياد، على أن تسير الدورة المقبلة بنفس النهج والنظام الذي وضعه المدير السابق.
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