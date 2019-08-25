حلا شيحة بإطلالة كلاسيكية على الشاطئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

شاركت الفنانة حلا شيحة، متابعيها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة لها، ظهرت خلالها بإطلالة كلاسيكية على أحد الشواطئ، إذ ارتدت بدلة باللونين الأبيض والأسود.

وعلقت "شيحة"، على الصورة قائلة: " الحياة مثل البحر ممكن يكون هادئ أو جامد لكنها في النهاية جميلة".

يذكر أن حلا خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "زلزال"، مع النجم محمد رمضان، في أول عمل يشهد عودتها بعد اعتزال دام 12 عامًا.