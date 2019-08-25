فيديو| "الحياة" تعرض البرومو الأول لمسلسل "بحر" وتكشف عن موعد عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
طرحت شبكة تليفزيون "الحياة" البرومو الدعائي الأول لمسلسل "بحر"، بطولة الفنان ماجد المصري، ومن إنتاج شركة سينرجي.
وكشفت القناة أنه سيتم عرض المسلسل بدءًا من يوم الاثنين، الموافق 2 سبتمبر المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً.
وكشف البرومو عن وجود خلاف بين ماجد المصري "بحر" وأهل قريته في الصعيد بسبب اتهام والده بالسرقة، ولكنه يعود لمواجهة هذه الشائعات والدفاع عن والده، والعودة لحب عمره "نورهان".
مسلسل "بحر" من بطولة الفنان ماجد المصري، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، والفنانة الشابة كوكي، وفوزية محمد، ومحمد علي رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكي، ونورهان ومنه عرفة.
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